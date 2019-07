‘Chauffeur BUK-trailer zit achter tralies’

Vandaag vijf jaar geleden werd vlucht MH17 van Amsterdam naar Maleisië neergehaald boven Oost-Oekraïne. Na langslepend onderzoek vervolgt het gezamenlijke onderzoeksteam JIT vier hoofdrolspelers die verantwoordelijk worden gehouden voor de aanslag. Daarbovenop komt de Oekraïense geheime dienst SBU nu met de mededeling dat ze een cruciale getuige, de chauffeur die de trailer met de BUK vervoerde, in eigen land achter tralies heeft.



Waarom dit pas vandaag bekendgemaakt wordt, wilde SBU-officier Vitali Majakov niet zeggen. Wie de chauffeur is, is niet bekendgemaakt. Hij bestuurde de vrachtauto die de raket naar Oekraïne zou hebben gereden en zit al twee jaar in Oekraïne achter de tralies, aldus Majakov. De SBU-geldt voor de onderzoekers van de ramp met de MH17 als een belangrijke bron, maar het OM in Nederland wil niets zeggen over de Oekraïense claim dat het een rebel in handen heeft.



,,Geen commentaar, helemaal niet”, aldus een woordvoerster van het Landelijk Parket. Het Landelijk Parket heeft drie Russen en een Oekraïner aangeklaagd voor het neerhalen van het vliegtuig van Malaysia Airlines. Alle 298 mensen aan boord, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, kwamen om het leven. Het proces moet volgend jaar beginnen.