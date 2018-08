Chauffeur na 26 jaar dienstverband ontslagen om nazi-tattoos

Goed personeelsdossier

Joël Rubinstein - voorzitter van de liga tegen antisemitisme - zag de foto's en had er vorige week een afspraak over met de CEO van de MIVB. Afgelopen maandag kreeg Olivier B. te horen dat hij ontslagen is. Hij zou verbaasd hebben gereageerd. De MIVB benadrukt dat de man zijn zichtbare tatoeages totaal niet stroken met de waarden van het bedrijf. De Brusselse vervoersmaatschappij neemt met het ontslag volledig afstand van hun werknemer. De ontslagbrief verwijst naar de ethische code van de firma. De MIVB benadrukt dat er nooit klachten waren van passagiers over de buschauffeur. Hij werkte er 26 jaar en beschikte over een erg goed personeelsdossier.

Uitdagen in Joodse buurt

Of de man naast zijn ontslag ook een strafproces riskeert, is onduidelijk. ,,In Duitsland is er een wet die nazisymboliek verbiedt", zegt Lode Nolf van gelijkekansencentrum Unia. Zo veroordeelde de rechter daar al een Duitser die in een zwembad zijn nazitatoeage liet zien tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. ,,Door die wet moesten in Duitsland zelfs oorlogsvideospelletjes aangepast worden. SS-vlaggen mochten niet in beeld komen", zegt Nolf.



De wetgeving in België is anders. ,,Hier is een neonazisymbool dragen pas strafbaar als je dat in het openbaar doet én er ook een bijzonder opzet is. Je moet er mensen mee aanzetten tot haat en geweld. Dat is al moeilijker te bewijzen", verduidelijkt hij en noemt een tattoo die iemand altijd onder zijn T-shirt verbergt, iets intiem en privé. ,,Maar wanneer je een hakenkruis op je arm hebt, elke dag je mouwen opstroopt en dan in de Joodse buurt mensen gaat uitdagen met die tattoo: da's iets helemaal anders. Daarom moet in België dossier per dossier worden bekeken." Die dossiers vallen terug op de antiracismewet en de negationismewet. Als de buschauffeur ook nog strafrechtelijk wordt vervolgd, riskeert hij tot 1 jaar cel.