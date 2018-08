Chauffeur in shock na nipte ontsnapping aan de dood

De vrachtwagen van supermarktketen Basko reed vanochtend over de brug, toen die ineens begon in te storten. De chauffeur kon zijn wagen tot stilstand brengen vlak voor de daardoor ontstane afgrond. Het had maar een haartje gescheeld of hij was zelf 45 meter naar beneden gevallen.



Een woordvoerder van Basko laat weten dat de man erg geschrokken is door wat er gebeurd is. ,,Hij is in shock en kan momenteel niet praten over het incident.''