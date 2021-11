Chauffeur sluit man op in taxi en voorkomt mogelijk bloedbad in Liverpool

Een taxichauffeur heeft mogelijk een aanslag in Liverpool tegengehouden door een passagier met een bom in zijn taxi op te sluiten. Zondagochtend ontplofte de taxi, wat de inzittende het leven kostte en de chauffeur verwondde. Lokale autoriteiten en Britse media komen met steeds meer informatie naar buiten over wat er is gebeurd.