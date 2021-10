Chemiebedrijf 3M in beroep tegen verhoogde milieueisen voor Belgische fabriek

Over de 3M-fabriek in het Vlaamse Zwijndrecht bestaan al jaren grote zorgen. In juni waarschuwde de Vlaamse regering dat omwonenden beter geen groente en fruit uit eigen tuin kunnen eten, omdat de grond en het water in de wijde omtrek van Zwijndrecht ernstig vervuild zijn met PFOS. Deze gevaarlijke chemicaliën werden tot in 2002 in de fabriek gemaakt en lijken op die van Chemours waarmee delen van Dordrecht eerder vervuild raakten.

Het chemische goedje is niet afbreekbaar en kan zich in bijvoorbeeld in de lever ophopen. Dat kan mensen ziek of onvruchtbaar maken. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid presenteert dinsdag de resultaten van een bloedonderzoek onder zo’n achthonderd omwonenden van de 3M-fabriek. De analyses moeten aantonen of er wel of niet sprake is van zorgwekkende waarden.