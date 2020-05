Chemische fabriek lekt gas: Dertien doden en duizend zieken in India

Update/ videoIn Vishakhapatnam, een stad in het oosten van India, is vanochtend een lek ontstaan in een chemische fabriek. Op beelden is te zien hoe mensen wegrennen uit de omgeving van de fabriek: sommigen vallen met ademhalingsproblemen neer op straat, anderen worden weggetild door omstanders en leden van hulpdiensten. Minstens dertien mensen kwamen om het leven en bijna duizend mensen kampen met ademhalingsproblemen dan wel andere klachten na het inademen van het gas.

Uit de fabriek van LG Polymers lekte styreen (ethenylbenzeen) dat wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen. Werknemers van de - ‘al wat oude’ - fabriek waren rond 03.00 uur vannacht (lokale tijd) juist bezig deze weer op te starten nadat de werkzaamheden een tijd hadden stilgelegen vanwege de coronacrisis. Ook in India bestonden een tijdlang beperkende maatregelen om het virus te bestrijden. Er brak een brand uit bij het opstarten van de werkzaamheden, waardoor het gas vrijkwam.



Bijna duizend mensen in een fabriek van 3 kilometer rondom de fabriek klagen over ademhalingsproblemen en/of branderige ogen. Op televisiebeelden is te zien hoe mensen op straat ineen storten terwijl zij probeerden weg te komen van de fabriek. Ook dieren blijven dood op de grond liggen. Een ooggetuige vertelt volgens persbureau AP tegen een lokale televisiezender dat er totale paniek ontstond terwijl er een mist over het omliggende gebied van de fabriek trok. ,,Mensen konden geen adem meer halen in hun huizen en probeerden weg te rennen.’’



Zo'n drieduizend mensen zijn geëvacueerd uit de omgeving van de fabriek. Op een gegeven moment gingen agenten van deur tot deur om de bewoners mee te nemen.

Volledig scherm Indiase hulpdiensten evacueren mensen uit de omgeving van de chemische fabriek in Vishakhapatnam. © AFP

Water

Minstens dertien mensen kwamen om het leven. Een persoon kwam om het leven nadat hij of zij tijdens het wegrennen van de plek des onheils in een bron terecht kwam. Een andere persoon sprong van zijn of haar balkon en overleed daardoor. De andere personen overleden in ziekenhuizen. Volgens de lokale autoriteiten is onder de doden ook een meisje van acht jaar oud.

Zo'n 100 mensen zijn inmiddels opgenomen in ziekenhuizen. Het vuur in de fabriek is inmiddels geblust. Er wordt in de omgeving nog wel met water gespoten in een poging de verspreiding van het gas tegen te gaan. Het incident wordt door de autoriteiten onderzocht.

Volledig scherm Gas lekt uit de fabriek van LG Polymers in Vishakhapatnam, India. © AFP India ging op 25 maart in een lockdown vanwege het coronavirus. Sinds maandag werden de regels versoepeld en konden winkels en fabrieken weer wat open. In het land zijn bijna 50.000 besmettingen met het virus bekend en 1694 mensen die om het leven kwamen door de gevolgen van het longvirus.

Volledig scherm Minstens acht personen kwamen om het leven. Ook dieren gingen dood na inademen van het gas. © AFP

Volledig scherm Chaos op straat nadat de gevolgen van de gaslekkage merkbaar werden. © AP

Volledig scherm © VIA REUTERS TV