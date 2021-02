Cherokee-stam wil dat de legendarische Jeep van naam verandert

#Me­too-schan­daal in Grieken­land: vooral mannen doen boekje open over misbruik

22 februari Met de arrestatie zaterdagavond van een vooraanstaande acteur en regisseur is het #Metoo-schandaal in Griekenland pijlsnel geëscaleerd. Dimitris Lignadis (56) is door twee jonge acteurs aangeklaagd wegens verkrachting en seksueel misbruik. Een van hen zou destijds 14 jaar oud geweest zijn.