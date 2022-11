Cherson verrassend snel weer in handen van Oekraïne, soldaten als helden binnengehaald

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba noemt de verovering van Cherson ‘opnieuw een belangrijke overwinning’. Cherson was de enige belangrijke stad die de Russen in handen hadden. Ze viel al aan het begin van de oorlog. Inmiddels wappert de Oekraïense vlag weer op openbare gebouwen. Op filmpjes is te zien hoe de soldaten als helden worden binnengehaald. Een voormalige woordvoerder van president Volodimir Zelenski plaatste foto’s van twee Oekraïense vlaggen voor het stadhuis met de tekst: ‘Cherson is Oekraïne’.

Pontonbruggen

Het Russische opperbevel maakte afgelopen woensdag bekend dat het zijn troepen van de westelijke oever van Dnipro ging terugtrekken. Op die oever ligt ook Cherson, de hoofdstad van de gelijknamige regio. Rusland had ongeveer 30.000 soldaten daar gelegerd. Doordat de Oekraïners alle belangrijke bruggen hadden vernietigd, waren de Russen bang dat hun manschappen geen kant meer op konden. Het lijkt er nu op dat alle soldaten inmiddels geëvacueerd zijn via pontonbruggen.



Kiev was aanvankelijk erg terughoudend over de Russische aankondiging. Ze vreesde een valstrik: de Russen zouden net doen of ze weggingen om vervolgens het Oekraïense leger op te wachten. De stad valt nu dus echter veel sneller dan verwacht.

Succesvol

Volgens de Russen is de haastige terugtrekking succesvol verlopen. ,,Alle manschappen zijn de rivier overgezet, er zijn geen slachtoffers gevallen en er is ook geen materieel verloren gegaan”, aldus een mededeling van het leger.



Er zijn echter ook berichten die een ander verhaal vertellen. De aftocht zou zeer chaotisch verlopen zijn. De terugtrekkende troepen zouden voortdurend zijn bestookt door Oekraïners. Ook zouden er veel gewonden zijn achtergelaten. Sommige Russische eenheden kregen de opdracht om alles te laten vallen en zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken, op welke manier dan ook. Oekraïne heeft achtergebleven Russische soldaten opgeroepen zich over te geven.

Schande

In Rusland zelf wordt op een heel andere manier bericht over de laatste ontwikkelingen. De staatsmedia hebben kennelijk de opdracht gekregen om de situatie gunstiger voor te stellen, of er juist helemaal niet over te berichten. Er worden termen gebruikt als ‘herplaatsing’, ‘hergroepering’ of 'tactische manoeuvre’. Op sociale media is de kritiek echter niet van de lucht, en dan met name uit de hoek van de haviken. Die spreken schande van de terugtocht en noemen het zelfs ‘de ergste nederlaag sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie’.

Volgens Dmitri Peskov, de woordvoerder van Vladimir Poetin, is er geen sprake van een vernedering voor de Russen. Volgens hem maakt Cherson, dat twee maanden geleden na een omstreden referendum nog feestelijk werd ingelijfd, nog altijd deel uit van de Russische Federatie. ,,Dit is niet veranderd en dat blijft zo.” Ook bestaat er geen spijt over de aanvankelijke verovering.

Sommige commentatoren noemen de terugtocht een zware nederlaag voor Poetin. Het zou zijn ‘speciale militaire operatie’ weleens in een lastig vaarwater kunnen brengen. Anderen wijzen er op dat het een verstandige strategische zet is, zeker met de winter in aantocht. Zijn troepen zouden zich nu elders kunnen herstellen om in het voorjaar weer op krachten te zijn. Ook zou het een teken zijn dat Poetin goed naar zijn generaals heeft geluisterd. Dat is iets wat hij eerder in deze oorlog niet altijd deed.

Nog niet naar huis

De Oekraïense gouverneur van de naastgelegen regio Mikolajev, Vitali Kim, waarschuwt eerder gevluchte mensen uit Cherson nog niet terug te keren naar huis. ,,Het is nog te vroeg", zei hij. Er wordt volgens hem hard gewerkt om de energievoorzieningen weer in orde te maken, zodat de mensen in de bevrijde gebieden weer snel stroom en verwarming hebben. Ook gaat al het gemeentepersoneel weer aan het werk.

Volledig scherm Mensen uit de regio Cherson durven zich weer met de Oekraïense vlag te vertonen. © REUTERS

