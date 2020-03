China duldt geen enkele kritiek op president Xi of zijn optreden in coronacrisis

De Chinese communistische machthebbers dulden geen enkele kritiek op president en partijleider Xi Jinping. Ook niet op diens optreden in de crisis rond het coronavirus dat grote delen van het land tot stilstand heeft gebracht.



Drie critici zijn inmiddels hard tot de orde geroepen. De laatste van hen is Ren Zhiqiang (69) die al jaren een luis in de pels is met zijn onomwonden uithalen naar Xi Jingping en de Chinese overheid. Kort nadat hij op internet kritiek had geuit op de ‘clown’ Xi en het falende optreden van zijn bestuurders, verdween Ren eind vorige week van het toneel. ,,Het lukt me nu al dagen niet om met hem in contact te komen’’, zegt Wang Ying, zakenman en vriend van de vastgoedtycoon tegenover de krant South China Morning Post in Hongkong.