China klopt aan bij techreuzen voor mobiele hulp in strijd tegen coronavirus

Vorige week lanceerde de Chinese overheid al de mobiele app Close contact detector, waarmee mensen kunnen checken of ze in contact zijn geweest met iemand die is besmet met het coronavirus. Het gaat dan bijvoorbeeld om directe collega's, klasgenoten of passagiers in dezelfde treincoupé, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua.



Het systeem is gekoppeld aan populaire apps als Alipay en WeChat en maakt gebruik van id-nummers, telefoongegevens en QR-codes. Bij de ontwikkeling zijn, naast techbedrijven, ook de Chinese spoorwegen en luchtvaartautoriteiten betrokken om ‘nauwkeurige, betrouwbare en gezaghebbende data’ te leveren.