China koppelt kleurcode aan gezondheid: ‘Geel of rood verandert je leven drastisch’

Massale Chinese testvacci­na­tie: ‘Gegaran­deerd veilig, resultaat moet nog blijken’

27 september In de race om een coronavaccin is China op grote schaal bezig met testen op werknemers van staatsbedrijven en van farmaceutische bedrijven die het vaccin zelf ontwikkelen. Daarvoor wordt een noodprocedure gebruikt. Volgens The New York Times worden honderdduizenden Chinezen versneld getest, buiten de gebruikelijke en trage klinische onderzoeken om.