China lanceert voor bemanning naar eigen ruimtestation voor langste ruimtereis tot nu toe

China werkt in de ruimtevaart niet of nauwelijks samen met andere landen. Als het ruimtestation rond 2023 klaar is, kan daar wel wat verandering in komen. ,,In de nabije toekomst zullen we zowel Chinese als buitenlandse astronauten samen in het Chinese ruimtestation zien”, liet een bestuurder van het Chinese ruimtevaartprogramma weten.