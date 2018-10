China legaliseert handel in tijger- en neushoornproducten

China heeft vandaag de binnenlandse handel in antieke tijger- en neushoornproducten gelegaliseerd. Ook producten van dieren in gevangenschap mogen nu worden verkocht aan ziekenhuizen. Wildlife crime-expert Christiaan van der Hoeven van het Wereld Natuur Fonds (WWF): ,,Ik ben totaal verbijsterd!”

Het besluit draait om de handel in producten van dieren die in gevangenschap worden gehouden en om ‘antieke’ tijgerbotten- en neushoornproducten. Antieke producten zijn objecten van vóór 3 maart 1947, die zijn gebruikt ter vervaardiging van juwelen, decoratie, kunstvoorwerpen, gebruiksvoorwerpen of muziekinstrumenten. Het was sinds 1993 verboden om te handelen in deze producten.

Daarnaast mogen tijgerbotten en hoorns van de neushoorn weer verkocht worden aan ziekenhuizen. Sinds 1993 gelden ze niet meer als traditionele Chinese medicijnen. De World Federation of Chinese Medicine Societies heeft in 2010 haar leden gevraagd om geen tijgerbotten en andere producten van bedreigde diersoorten te gebruiken. De tijgers werden speciaal gefokt op zogeheten tijgerfarms. De vrees is dat het aantal fokkerijen weer zal toenemen nu het verbod van tafel is.

Enorme tegenslag

Het WWF roept de Chinese overheid op om het verbod op de handel in dit soort producten te handhaven. ,,Dit is van levensbelang voor het voortbestaan van soorten als tijgers en neushoorns in het wild”, vertelt Wildlife crime-expert van het WWF Christiaan van der Hoeven. ,,De internationale handel in tijgerbotten en neushoornproducten is al 25 jaar verboden. De afgelopen jaren hebben we, ook met de Chinese overheid, juist keihard gewerkt om de stroperijcrisis te stoppen. Dat de overheid nu ineens het verbod opheft is een enorme tegenslag. We kunnen geen enkel risico nemen met soorten als tijgers en neushoorns waarmee het in het wild door stroperij helemaal niet goed gaat.”

,,We weten inmiddels wel dat de Chinese overheid plots kan besluiten om iets door te voeren, dat was ook met het verbod op ivoorhandel zo, maar dit besluit snap ik echt helemaal niet,‘’ vertelt Van der Hoeven. ,,Het probleem is dat je de hele discussie over waarom je die producten niet moet gebruiken compleet onderuit haalt. Ze werken namelijk niet en het is slecht voor de dieren. Als je een Chinese medicijngebruiker bent en de overheid zegt dat ziekenhuizen het gewoon mogen gebruiken, dan zijn al je argumenten van tafel geveegd. Je kunt niet op tegen twee van die grote autoriteiten.”

,,De Chinese overheid heeft gezien dat het onmogelijk is om een legale en illegale stroom aan gewilde producten als ivoor van elkaar te scheiden. Alleen een totaalverbod helpt”, aldus Van der Hoeven. Het WWF wil dat China ook de zogeheten tijgerfarms op korte termijn gaat sluiten.