China staat vertrek van weduwe Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo toe

‘Toen ik hoorde dat hij een kind had, brak mijn hart'

10:39 Dat mensen hem een schoft vinden, begrijpt Armin N., twee maanden nadat de Hagenaar, personal trainer van beroep, een ober ernstig mishandelde in een restaurant in Praag. We zochten hem op in gevangenis Ruzyne in de Tsjechische hoofdstad.