China stelt geen doelen voor groei economie dit jaar

,,We hebben nog geen specifiek economisch doel gesteld dit jaar. Dat komt doordat ons land momenteel te maken heeft met moeilijk voorspelbare factoren en door de grote onzekerheid door de wereldwijde coronapandemie’’, aldus de speech van de premier.

Het doel voor het begrotingstekort is ,,minstens 3,6 procent’’, zei Li. In 2019 was dit nog 2,8 procent. Het Chinese defensiebudget groeit minder dan vooraf was gepland. De groei wordt teruggebracht tot 6,6 procent.

De regering verwacht daarnaast dat er dit jaar 9 miljoen banen bijkomen, dat is 2 miljoen minder dan de verwachtingen van vorig jaar. Een steunfonds voor kleine ondernemingen blijft langer doorlopen. Tot maart 2021 kunnen mensen steun krijgen voor hun kleine onderneming. De deadline lag eerst op 30 juni.

Li zei ook dat China samen met de Verenigde Staten werkt aan het implementeren van de handelsovereenkomst die eerder werd gesloten. Gesprekken met Japan en Zuid-Korea zijn nog gaande. China wil een grote rol gaan spelen in het hervormen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Veiligheidswet voor Hongkong en Macau

Li maakte tijdens zijn openingstoespraak verder bekend dat China wetten gaat instellen om de ,,nationale veiligheid in Hongkong en Macau’’ te waarborgen.

Hongkong en Macau hebben meer vrijheden dan de rest van China. In Hongkong is vrijdag direct opgeroepen tot grootschalige demonstraties tegen het Chinese plan. China wil met de wet meer grip krijgen op onder meer de anti-Chinese protesten in Hongkong. Er moet ,,beter worden gehandhaafd’’.

Volgens China verandert er niet heel veel voor de mensen in Hongkong. ,,De overheden in Macau en Hongkong moeten hun grondwettelijke plicht om de nationale veiligheid te waarborgen gaan naleven’’, aldus Li. De vicevoorzitter van het parlement Wang Chen legt de wet later op vrijdag beter uit.

Oppositieleden in Hongkong maken zich grote zorgen om de Chinese wet. ,,Dit is het einde van Hongkong’’, aldus parlementslid Dennis Kwok. De bekende pro-democratie activist Joshua Wong denkt dat Peking critici de mond wil snoeren. ,,De demonstranten weten dat we niet doorzetten omdat we sterk zijn, maar omdat we geen andere optie hebben.’’

Li zei ook dat China Taiwanezen gaat steunen die tegen hun eigen regering zijn en willen dat Taiwan zich weer bij China voegt. Taiwan wordt door nog geen twintig landen erkend.

Hoge straffen voor jacht en illegale handel wilde dieren

Li maakte ook bekend dat China hoge straffen gaat instellen voor illegaal jagen op wilde dieren en het illegaal verhandelen van de beesten.

De regels werden in januari al officieel ingevoerd, nadat de uitbraak van het coronavirus werd gelinkt aan een markt in de stad Wuhan waar wilde dieren zoals vleermuizen en schubdieren werden verkocht. In sommige steden, zoals Wuhan en Shanghai, worden de regels al streng nageleefd, maar in andere delen van het land vaak niet.

In China worden behalve vleermuizen en schubdieren ook bijvoorbeeld lichaamsdelen van tijgers verhandeld. Vaak wordt het verkocht als wondermiddel tegen ziektes.

Volledig scherm De Chinese President Xi Jinping applaudisseert voor de speech van premier Li Keqiang. © EPA

Het Volkscongres stond gepland op 5 maart, maar werd noodgedwongen uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. De bezetting is flink lager dan normaal. Veel minder journalisten hebben toestemming gekregen om aanwezig te zijn. De meesten moeten het evenement via een videoverbinding volgen, ook de interviews worden zo afgenomen. Ook veel parlementariërs zijn niet naar hoofdstad Beijing gegaan, uit angst voor het nieuwe coronavirus.

China wil met een volle parlementszaal laten zien dat het land weer veilig is, schrijven staatsmedia. De uitbraak van het coronavirus begon in China, maar lijkt ondertussen onder controle te zijn in het land.