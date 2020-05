China veroordeelt journalist tot vijftien jaar cel

video Tientallen lichamen gevonden in voertuigen New York, onder andere coronapa­tiën­ten

30 april Bij een uitvaartcentrum in New York zijn in een koeltruck en twee bestelwagens tientallen lichamen gevonden. Deze waren in staat van ontbinding. Buurtgenoten klaagden over een doordringende geur. Toen de politie een kijkje ging nemen, werden de doden aangetroffen.