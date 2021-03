Chinees ‘ijsberen-hotel’ meteen volgeboekt, maar ook onder vuur

China heeft er sinds vrijdagmiddag een wel heel opmerkelijk hotel bij. Het garandeert zijn gasten 24 uur per dag ijsberen en bevindt zich in een themapark waar bezoekers het leven in het noordpoolgebied kunnen ervaren.

Het ‘ijsberenhotel’ in Harbin Polarland, volgens de parkdirectie het eerste ter wereld, ziet er van buiten uit als een iglo maar dan bedekt met nepsneeuw. Het was ruim voor de opening al volgeboekt. ‘Of je nu eet, speelt of slaapt, ijsberen zullen je gezelschap houden’, klinkt het veelbelovend op het WeChat-account (de Chinese WhatsApp) van het attractiepark. Dat ligt op een eiland bij de Songhua, een rivier die door de miljoenenstad Harbin stroomt in het noordoosten van China.

De ijsbeer-garantie van 24 uur per dag is minder gewaagd dan gedacht, omdat het hotel is gebouwd rond het binnenverblijf van de ijsberen. Alle ruimtes inclusief de 21 hotelkamers kijken uit op de door kunstlicht verlichte ruimte met zijn neprotsen, -ijspegels en - sneeuw, witgeschilderde betonvloer en kleine zwembad.

Quote Ze horen thuis in het noordpool­ge­bied, niet in dierentui­nen of zeeaquaria en al helemaal niet in hotels Jason Baker , PETA Azië

Dierenrechtenorganisaties

Beeldmateriaal van het hotel, waarop gasten te zien zijn die vanachter glas de ijsberen fotograferen, hebben de woede gewekt van dierenrechtenorganisaties. Die wijzen erop dat ijsberen een bedreigde en beschermde diersoort zijn. ,,Ze horen thuis in het noordpoolgebied, niet in dierentuinen of zeeaquaria en al helemaal niet in hotels”, verklaarde vice-voorzitter Jason Baker van PETA Azië zaterdag tegenover persbureau Reuters. ,,IJsberen zijn zo'n 18 uur per dag actief in de natuur, trekken rond in hun territoria die duizenden kilometers kunnen beslaan en waar ze genieten van een echt leven.’’

Volgens de Chinese dierenbeschermingsorganisatie China Animal Protection Network kan het hotel juridisch niks verweten worden. ,,Hiaten in de Chinese wet op de bescherming van wilde dieren laten bedrijven toe zulke dieren zakelijk uit te buiten zonder zich te bekommeren om hun welzijn’’, reageerde een woordvoerder die anoniem wenst te blijven tegenover persbureau AFP.

De dierenrechtenorganisaties roepen mensen op weg te blijven van 'gelegenheden die profiteren van dierenleed'. Naast ijsberen kunnen bezoekers van de Noordpool Zoo in Harbin Polarland ook ‘genieten’ van ‘ondeugende en schattige’ poolvossen en -wolven.

IJssculpturen

Harbin is wereldberoemd om zijn jaarlijkse ijssculpturenfestival.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: