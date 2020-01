Chinees Nieuwjaar vergroot kans dat mysterieus virus naar Europa komt

1. Hoe groot is de verspreiding nu?

In China zijn sinds december meer dan driehonderd mensen besmet met het nieuwe coronavirus, het gros in de omgeving van de stad Wuhan. Daar vielen ook de zes dodelijke slachtoffers. In Peking, Shanghai en andere provincies (Guangdong in het zuiden, Zhejiang in het oosten) zijn in totaal zeker twintig gevallen vastgesteld. Volgens de Chinese autoriteiten gaat het om mensen die in Wuhan zijn geweest, of contact hebben gehad met familieleden die uit de miljoenenstad kwamen. Dat zou ook gelden voor de besmettingen buiten China: het virus is ontdekt bij drie Chinese reizigers in Thailand, Zuid-Korea en Japan en bij een Taiwanese vrouw die uit Wuhan kwam. In die regio zijn ook vijftien verpleegkundigen met het virus besmet.