Chinese ambassadeur over corona: ‘Het ergste is achter de rug’

Hong, de uitgesproken Chinese ambassadeur in Nederland, gaf vanmiddag een stand van zaken van de situatie in China. Hij deed dat bij een persbijeenkomst op uitnodiging van Diplomat Magazine, een vakblad voor diplomaten in de Benelux. Waarom? ,,Het is mijn verantwoordelijkheid u te vertellen wat er in China gebeurt. Wij zijn altijd transparant. Kijk op websites in China en je ziet een dagelijkse update van cijfers.”

Steunbetuigingen

Of er ook lessen zijn geleerd? ,,We hoopten dat we sneller hadden gehandeld in de eerste fase van de uitbraak. Als we terugkijken had het sneller gekund, maar dat is achteraf. Je kunt niet zomaar op de eerste dag dat je van een virus hoort meteen alles afsluiten en ingrijpende maatregelen nemen. We wisten toen niet dat het virus zo besmettelijk was en zo snel om zich heen zou grijpen. Pas later werd dat duidelijk en namen we de juiste maatregelen. Dat is een les voor China en andere landen.”