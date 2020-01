Chinese ambassadeur Xu Hong begrijpt niets van ons wantrouwen

Ambassadeur Xu Hong (56) van China heeft het zich nooit gepermitteerd openlijk kritiek te uiten op de binnenlandse aangelegenheden van Nederland. Dat doe je niet, zegt hij als het gaat over het verschil tussen beide culturen. ,,Wij zijn wat milder in ons oordeel, niet zo direct.” Pas als nadrukkelijk wordt gevraagd iets te noemen wat hem niet bevalt, wil hij kwijt dat van veel Chinese toeristen die Nederland bezoeken paspoorten of andere eigendommen worden gestolen. ,,Nederlandse toeristen zijn veilig in China. Hier in Nederland worden de zaken zelden opgelost als toeristen zijn bestolen. In China lezen we vaak in de krant dat verloren of gestolen bezittingen van toeristen zijn teruggevonden.”