‘Chinese geneticus Erasmus MC werkt voor Chinese politie’

Het Rotterdamse Erasmus MC heeft een Chinese onderzoeker in dienst wiens werk zou worden gebruikt door de Chinese autoriteiten voor het opsporen van dissidenten en het volgen van Oeigoeren, de onderdrukte moslims in China.

Dat meldt de Amerikaanse krant New York Times deze week na onderzoek. Genetisch onderzoeker Fan Liu, die zowel in Peking als in Rotterdam werkt, zou betrokken zijn geweest bij onderzoek van de Chinese politie om bijvoorbeeld uit dna-sporen iemands uiterlijk af te lezen. Zo kunnen de oog- en huidskleur en de gezichtsvorm in beeld kunnen komen.

Volgens de krant zou China misbruik maken van de openheid van de internationale wetenschappelijke gemeenschap over onderzoek op dit gevoelige terrein. China zou dergelijke technieken kunnen inzetten om de sociale controle in China te vergroten en ook om dissidenten op te sporen. In de Verenigde Staten is de techniek al eens ingezet om een moordenaar op te sporen wiens kleur haar en kleur ogen konden worden achterhaald. Die bleken te kloppen. Het zou de Amerikanen nog niet zijn gelukt om aan de hand van dna ook iemands gezicht uit te tekenen.

Rotterdam

Ook de in Rotterdam werkzame Fan Liu zou volgens de New York Times betrokken zijn geweest naar onderzoek naar het reconstrueren van gezichtsvormen op basis van bloedonderzoek. Daarbij zou in China zijn gebruikgemaakt van honderden bloedmonsters van Oeigoeren.



De Chinese autoriteiten claimen dat het bloed vrijwillig zou zijn afgestaan door deze onderdrukte moslims voor onderzoek, maar verslaggevers van de New York Times die dat wilden controleren werden op alle mogelijke manieren tegengewerkt door de Chinese politie. De New York Times is al een tijd spraakmakend met onthullende artikelen over de manier waarop China omgaat met de overwegend islamitische Oeigoeren die massaal worden opgesloten in heropvoedingskampen in het westen van het land.