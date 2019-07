Chinese grensagenten installeren stiekem snuffelsoftware op telefoons toeristen

Amerikaan­se elitemili­tair vrijgespro­ken van oorlogsmis­da­den in Irak

1:15 Een Amerikaanse elitemilitair die was beschuldigd van oorlogsmisdaden in Irak, is vrijgesproken op vrijwel alle beschuldigingen waaronder moord. Dat is de uitspraak van een militaire rechtbank in San Diego waar de Navy SEAL terechtstond voor onder meer de moord op een IS-strijder.