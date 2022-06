Chinezen lichten sluier op van eerste ‘droneschip’

Chinese staatsmedia berichtten onlangs over de lancering van de Zhu Hai Yun - of Zhu Hai Cloud. Het vaartuig begint aan testvaarten en zou vooralsnog uitsluitend dienen voor wetenschappelijk onderzoek. Eind 2022 moet het operationeel zijn met aan boord vijftig besturingssystemen, die een niet-gespecificeerd aantal drones en ook onbemande bootjes en mini-onderzeeërs kunnen aansturen.

De Zhu Hai Yun is 88,5 meter lang en kan 18 knopen (33 km/uur) halen. Chen Dake, een onderzoeker aan de Chinese Academie van Wetenschappen en directeur van het laboratorium dat eigenaar is van het schip, spreekt op de website van de krant China Daily over een ‘revolutionaire innovatie’.

Volgens hem dient het schip niet alleen de maritieme wetenschap, maar ‘biedt het ook een platform voor het voorkomen en beheersen van maritieme rampen, het nauwkeurig in kaart brengen van de zeebodem (...) en reddingen op zee.’ Volgens Chen Dak zijn nu volledig geïntegreerde oceaanexpedities mogelijk zonder opvarenden.

De Zhu Hai Yun werd gebouwd in Guangzhou in het zuiden van China. Militaire waarnemers zien in de ontwikkeling van deze zelfdenkende ‘drone-carrier’ vooral een ​​instrument dat ook de Chinese belangen kan dienen in bijvoorbeeld de wateren rond Taiwan. De Zhuhaiyun kan evengoed zwermen aanvalsdrones loslaten.

Intelligente wapens

De Verenigde Staten en China lopen voorop met dit soort intelligente wapens. Ook Israël en Turkije zijn ver gevorderd. Turkije dat succesvol is met zijn Bayraktar-TB2-drones zou bezig zijn het vliegdekschip Anadolu om te bouwen tot een vergelijkbaar droneschip.

De Amerikaanse expert Paul Lushenko, luitenant-kolonel en onderzoeker aan de Cornell University, noemt de Zhuhaiyun ‘imposant en provocerend’. Zeker met meerdere van dit soort schepen zou China hele delen zee of oceaan kunnen afgrendelen. Als de drone-carrier in Zuidoost-Azië blijft, is hij niet bedreigend, vindt Leshenko. ,,Als het bijvoorbeeld wordt ingezet op de Salomonseilanden, waarmee Peking zojuist een veiligheidspact heeft gesloten, is het veel zorgwekkender”.

Een van de belangrijkste elementen voor een dronecarrier is de artificiële autonomie van de drones. ,,Het lijkt een beetje op een school vissen: die creëert vormen in het water, die niet de beslissing van een van de vissen zijn, maar het resultaat van hun collectieve intelligentie”, zegt Jean-Marc Rickly uit, directeur van Global en opkomende risico’s bij het Geneva Centre for Security Policy (GCPS) tegen het Franse persbureau AFP.

Het uiteindelijke doel is om iets te creëren met collectieve intelligentiemogelijkheden. Alle grote legers ter wereld werken aan dit soort projecten, met als doel de ruimte - lucht, zee, onderzeeër - te verzadigen met goedkope en oneindig vervangbare objecten, in tegenstelling tot zeer geavanceerde door mensen bestuurde wapens die ook mensenlevens kunnen kosten.

