‘Chinezen net zo welkom in Taiwan als Russen in Oekraïne’

Update Nederlan­ders vast op Malta na drugsvang­sten, cocaïne vastgeta­pet aan geslachts­de­len

In drie dagen tijd zijn op Malta twee Nederlanders gearresteerd op verdenking van drugshandel. Een van hen was in het bezit van vijf kilo cocaïne en vier kilo heroïne met een geschatte straatwaarde van zo'n 1,5 miljoen euro.

7 september