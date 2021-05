Cipiers die Epstein moesten bewaken sluiten deal met justitie

Proces tegen Ghislaine Maxwell uitgesteld vanwege nieuwe aanklach­ten

4 mei Het proces tegen Ghislaine Maxwell, de vrouw die ervan wordt verdacht meisjes te hebben geritseld voor de Amerikaanse miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein, is uitgesteld tot in de herfst. Een rechter in New York heeft ingestemd met het uitstel van het proces, dat op 12 juli zou beginnen, omdat de aanklagers nieuwe aanklachten hebben ingediend en coronamaatregelen het de verdediging lastiger maken om zich goed voor te bereiden.