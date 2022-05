CNN: Israëlische militairen schoten gericht op Palestijnse journalist

Abu Akleh (51) stierf toen ze eerder deze maand verslag deed van een inval door het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever. In een eerste onderzoek van de Israëlische politie staat dat niet is te achterhalen wie de kogel heeft afgevuurd die Abu Akleh fataal werd. Haar dood zorgde voor veel ophef en internationaal klinkt de roep om een uitgebreid onafhankelijk onderzoek.

Volgens de Israëlische politie was de kogel afkomstig van een Palestijnse schutter of betrof het een verdwaalde kogel van een Israëlische scherpschutter. Het Palestijnse Openbaar Ministerie in de stad Ramallah op de Westelijke Jordaanoever zei later dat uit de eerste resultaten van een onderzoek blijkt dat Israëlische militairen Abu Akleh hebben gedood.

‘Geen conflicten of confrontaties’

CNN reconstrueerde dat Abu Akleh vanaf een afstand van zo’n 200 meter doodgeschoten moet zijn. Een Israëlisch militair voertuig bevond zich op dat moment op die afstand. Palestijnse militanten waren volgens de zender te ver weg om haar te beschieten.

De Palestijns-Amerikaanse journaliste stond met een groep verslaggevers bij de ingang van een vluchtelingenkamp en had een opvallend blauw beschermingsvest aan waarop stond dat ze van de media was. Ooggetuigen zeggen tegen CNN dat er bewust op de groep journalisten geschoten werd door de Israëlische militairen.

Quote We hadden niet verwacht dat er iets zou gebeuren, want toen we journalis­ten zagen, dachten we dat het een veilig gebied zou zijn Salim Awad, Ooggetuige

Salim Awad, de 27-jarige inwoner van het kamp Jenin die de 16 minuten durende video filmde, vertelde CNN dat er geen gewapende Palestijnen waren of botsingen in het gebied, en hij had niet verwacht dat er geweervuur zou zijn, gezien de aanwezigheid van journalisten in de buurt. ,,Er waren helemaal geen conflicten of confrontaties. We waren met ongeveer tien man, die rondliepen, lachten en grapjes maakten met de journalisten’’, zei hij. ,,We waren nergens bang voor. We hadden niet verwacht dat er iets zou gebeuren, want toen we journalisten zagen, dachten we dat het een veilig gebied zou zijn.’’

Maar de situatie veranderde snel. Awad zei dat het schieten uitbrak ongeveer zeven minuten nadat hij ter plaatse was aangekomen. Zijn video legt het moment vast waarop schoten werden afgevuurd op de vier journalisten toen ze in de richting van de Israëlische voertuigen liepen. Op de beelden is te zien hoe Abu Akleh zich afwendt van het spervuur. De beelden tonen een directe zichtlijn naar het Israëlische konvooi.

Journalistenboom

CNN sprak ook met de Palestijnse journalist Shatha Hanaysha, die als eerste bij Abu Akleh was nadat ze was neergeschoten. ,,Ik denk dat ze ons wilden doden. Ik zou niet weten waarom ze anders schoten, en ze wisten dat we journalisten waren’’, zegt ze. Volgens haar werd er duidelijk bewust geschoten. ,,Elke keer als ik haar lichaam wilde aanraken, schoten ze op mij.’’

Ook kogelgaten in een boom nabij de plek waar de journaliste overleed worden aangehaald als bewijs. Die boom wordt nu de ‘journalistenboom’ genoemd en is een geïmproviseerd heiligdom geworden, met foto’s van de geliefde verslaggeefster aan de stam geplakt.

Quote Ik denk dat ze ons wilden doden. Ik zou niet weten waarom ze anders schoten, en ze wisten dat we journalis­ten waren

16-jarige jongen

Ondertussen laaien de spanningen verder op. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag dat een Palestijnse tiener is doodgeschoten door het Israëlische leger. Dat gebeurde ook weer op de Westelijke Jordaanoever in de buurt van de stad Nablus, waar een Joodse bedevaart bij het graf van Jozef gaande was. Het zou gaan om een 16-jarige jongen die aan verwondingen aan zijn hoofd is overleden.

Hoewel het Israëlische leger de dood niet heeft bevestigd, meldt het wel dat er tijdens de bedevaart werd ingegrepen vanwege ‘gewelddadige rellen waar honderden Palestijnen aan meededen’. Er zou met stenen en brandbommen gegooid zijn en er werden schoten gehoord, meldt het leger.

Wat is er aan de hand? Al jaar en dag staan Israël en Palestina recht tegenover elkaar. Om dit conflict beter te begrijpen moeten we terugkeren naar 1948, toen de staat Israël werd gesticht. Hierbij werden veel Palestijnen verdreven en eigende Israël zich Palestijns gebied toe. Sindsdien is Israël duidelijk heer en meester in het gebied. De internationale gemeenschap probeert al langer het conflict te beëindigen met de zogenaamde tweestatenoplossing. Hierbij zouden twee onafhankelijke staten worden opgericht, eentje voor de joden en eentje voor de Palestijnen. Maar pogingen om dit te realiseren zijn nog nooit succesvol geweest. Integendeel, Israël heeft in al die jaren steeds meer gebied van de Palestijnen bezet. De spanningen tussen de twee kampen kwamen midden maart weer in de aandacht met een reeks aanslagen. De dood van de Palestijnse journaliste op de Westelijke Jordaanoever is nu een nieuw dieptepunt in het conflict. Zelfs haar uitvaart was het toneel van geweld met botsingen tussen Israëlische troepen en mensen die de uitvaart bijwoonden.

