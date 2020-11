Cocaïnesmokkelijn opgerold naar belangrijkste Europese zeehavens: 45 arrestaties, invallen in zes landen

video/update Franse agenten in hechtenis na geweld tegen zwarte man

16:05 De vier agenten in Frankrijk die gisteren werden geschorst nadat beelden waren opgedoken waarop te zien is hoe ze hardhandig een zwarte man te lijf gaan, zijn vanmiddag in hechtenis genomen. Dat gebeurde bij de algemene inspectie van de nationale politie in Parijs, aldus persbureau AFP op basis van een bron dichtbij het onderzoek.