Cocateelt in Colombia naar recordhoogte

Dit komt overeen met een potentiële cocabladoogst waaruit bijna 1400 ton cocaïne kan worden gewonnen. Colombia blijft daarmee de grootste cocaïneproducent ter wereld, voor Peru en Bolivia. De marktwaarde van deze hoeveelheid drugs in Colombia is 2,3 miljard euro.

Veiligheidstroepen

De teelt is geconcentreerd in de grensgebieden met Venezuela en Ecuador, waar voormalige leden van de ontbonden FARC-guerrilla's actief zijn in de drugshandel. De Colombiaanse veiligheidstroepen namen in 2017 in totaal 435 ton cocaïne in beslag.