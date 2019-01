Code rood: Alpen krijgen mogelijk pak sneeuw van anderhalve meter

Ook Zwitserland krijgt met veel verse sneeuw te maken. In veel regio's is daarom voor zondag al code oranje of rood afgegeven. Er worden grote problemen op de wegen verwacht. Naast sneeuw wordt ook rekening gehouden met ijzel die voor gladde wegen kan gaan zorgen.



Wintersporters die dit weekend in de auto stappen richting Oostenrijk en Zwitserland moeten dus rekening houden met lange files, omleidingen en afsluitingen. Onder meer via twitter informeert de ANWB over de actuele verkeerssituatie in en rond de Alpen. Met de huidige verwachting zal de situatie alleen maar verslechteren.



In de bergen staat bovendien een stormachtige wind, met windstoten boven de 100 kilometer per uur. In combinatie met de zware sneeuwval is het risico op lawines de komende dagen groot. In de loop van woensdag moet het rustig worden in de Alpen. Door de opbouw van een hogedrukgebied richting Zwitserland en Oostenrijk wordt het droog.