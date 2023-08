Code rood wegens hitte in Frankrijk uitgebreid: ‘Het voelt als 46 graden, héél erg heet’

Daarmee is het hoogste waarschuwingsalarm van Franse weerdienst Météo-France van kracht in negentien departementen. Het gaat om Ain, Loire, Isère, Lozère, Gard, Vaucluse, Hérault, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aude, Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne en Gers. Dinsdagmiddag werd code rood al afgekondigd in de departementen Ardèche, Drôme, Haute-Loire et Rhône. De beslissing is genomen omdat het zeer warm is en wordt, aldus de autoriteiten.

Op sommige plaatsen koelt het ’s nachts ook nauwelijks af. In de Zuid-Franse stad Nice zou in de nacht van maandag op dinsdag een minimumtemperatuur van 29,6 graden gemeten zijn. ,,Als dit bevestigd wordt, is het een absoluut record”, zegt lokale weerman Frédéric Nathan.

Kinderbadje

Een Zwitsers echtpaar zit in de Franse plaats Villars les Dombes met een peuter op schoot, onder de bomen, naast hun campingcar. ,,Zo is het wel te doen, in de schaduw’’, zegt de vrouw. ,,Maar wat zal het zijn? 40 graden?’’ De man knikt: ,,We hebben een kinderbadje mee, daar doen we koud water in van de camping. Dat is lekker voor de kleine. Die heeft zo nergens last van.’’

Iets verderop zit een Francaise, pal in de zon, vlakbij het houten huisje dat ze op de camping huurt. ,,Ik ga vaak in de schaduw zitten, hoor. En als het echt warm wordt, dan neem ik een duik in het zwembad. En verder natuurlijk: veel drinken.’’

‘Je moet je gewoon een beetje aanpassen’

Volledig scherm Op sommige plaatsen koelt het ‘s nachts ook nauwelijks af. © ANP / EPA Camping Le Nid du Parc ligt in een natuurgebied ten noorden van Lyon: het is een lustoord voor vogelspotters én een hittegolfgebied, dezer dagen. De meeste toeristen zijn nuchter onder de code rood. ,,Eerlijk is eerlijk: we zijn naar Frankrijk voor de zon gekomen, dan mag je toch niet klagen?’’, zegt de Nederlandse Sietske Jongenelen. ,,Je moet je gewoon een beetje aanpassen. Drinken, zwemmen, niet te veel inspanning. Maar ja, daar is vakantie toch precies voor bedoeld?’’



Ze zit alleen voor de caravan, in de schaduw van de bomen. ,,De kinderen zijn in het zwembad, heerlijk voor ze. Als je je aanpast, is het gewoon genieten, hoor.’’



Dat doen de meeste mensen op de camping. ,,Mensen gaan overdag het zwembad in of ze vertrekken, op zoek naar koelte’’, vertelt Nahidé Sancar, die de receptie bemant. ,,Er zijn er zelfs die speciaal naar een museum in de buurt gaan. Niet zozeer voor de kunst hoor, maar omdat daar binnen airconditioning is.’’

Héél erg heet

Een Duits echtpaar staat de Mercedes in te pakken. ,,We vertrekken weer, ja’’, zegt de vrouw lachend. ,,Het was leuk, maar ook héél erg heet. Je loopt toch de hele dag te zweten.’’ Haar man komt er met ontbloot bovenlijf bij staan. ,,Het is 38 graden, maar het voelt als 46 graden. We hebben gelukkig wel van die handige doeken.’’

Zijn vrouw pakt ze uit de auto. Doeken die je nat moet maken, die dan nat blijven, en die je over je hoofd en schouders en rug legt. ,,Dat helpt echt heel goed’’, zegt zij. ,,Gisteren hebben we een uitstapje gemaakt en we hebben de hele dag met die doeken over ons hoofd gelopen.’’

Météo-France verwacht dat de waarschuwingscode vanaf vrijdag kan worden opgeheven. De temperaturen zullen dan gaan dalen, al zal het nog altijd erg warm blijven rond de Rhônevallei.

