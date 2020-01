Coffeeshophouder Van Laarhoven (59) na vijf jaar Thaise cel op weg naar Nederland

staat mogelijk aansprakelijkDe voor witwassen veroordeelde coffeeshophouder Johan van Laarhoven (59) is op weg naar Nederland. Dat bevestigt advocaat Geert-Jan Knoops. De raadsman overweegt de Staat aansprakelijk te stellen voor de fouten die in deze zaak zijn gemaakt. Van Laarhoven zat jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden in een Thaise cel. Hij is ernstig ziek en verzwakt. Zijn familie is ‘intens opgelucht en dankbaar’ dat de Brabander naar Nederland mag komen.

Het vliegtuig met daarin Van Laarhoven vertrok om 12.15 uur (06.15 uur Nederlandse tijd) vanuit Bangkok en landt naar verwachting rond 18.30 uur (Nederlandse tijd) op Schiphol. Daar wordt Van Laarhoven met zijn familie herenigd.

Lees ook Procedure voor uitlevering coffeeshopbaas Van Laarhoven aan Nederland gestart Lees meer

Blijdschap bij broer

Van Laarhoven zat ruim vijf jaar vast in een Thaise cel. Hij moet de rest van zijn straf in Nederland uitzitten. Naar verwachting wordt Van Laarhoven na medisch onderzoek meteen naar een gevangenis overgebracht. De terugkeer van Van Laarhoven is voor zijn familie en advocaten ‘een mijlpaal in een slepende kwestie’.



,,We zijn ongelooflijk blij met de terugkeer van Johan”, zegt Frans van Laarhoven, broer van Johan. ,,Mijn familie en ik kunnen niet wachten om hem straks weer in ons midden te hebben. We hebben jarenlang gevochten om zijn onschuld aan te tonen en ervoor te zorgen dat hij naar Nederland kan komen. Ik hoop dat ik de kans krijg hem te verwelkomen, al is het maar twee minuten.”

Thaise hel

De overheid begon in september vorig jaar al een procedure om de in Thailand veroordeelde Brabander in Nederland zijn straf te laten uitzitten. Zijn advocaten meldden de afgelopen jaren geregeld dat Van Laarhoven onder zeer erbarmelijke omstandigheden in de gevangenis zou zitten. Zij spraken van ‘een Thaise hel’.

Minister Grapperhaus reisde af naar Thailand om bij zijn ambtgenoot te pleiten voor de vrijlating van Van Laarhoven, die daar is veroordeeld tot een celstraf van 75 jaar wegens witwassen. De minister liet na afloop weten dat er bij de Thaise autoriteiten sprake was van een ‘positieve grondhouding’.

De Thaise vrouw van Van Laarhoven zit nog steeds vast in Thailand. Zij is veroordeeld tot elf jaar cel. Broer Frans: ,,Het is het bijna het einde van een lange tijd onzekerheid. We hadden gehoopt dat ook zijn partner mee zou komen, maar dat is nog niet het geval. Minister Grapperhaus doet zijn uiterste best ook haar naar Nederland te halen. Pas dan is onze missie echt klaar. Pas dan is onze missie geslaagd.”

Vrij krijgen

De advocaten van Knoops gaan nu ‘alle juridische middelen aanwenden’ om de coffeeshophouder zo snel mogelijk vrij te krijgen. Geert-Jan Knoops heeft hiervoor een gratieverzoek ingediend bij minister Dekker. Hij overweegt bovendien de Staat en de toenmalig verantwoordelijke officier van justitie aansprakelijk te stellen voor de gang van zaken. ,,De officier van justitie Lucas van Delft heeft deze hele santenkraam toen in gang gezet en we overwegen hem ook aansprakelijk te stellen”, laat Knoops weten.

Van Delft leidde de Nederlandse zaak tegen Van Laarhoven. De man is in Thailand veroordeeld voor de verkoop van softdrugs (daar illegaal) en het witwassen van de miljoenen die hij met zijn vier coffeeshops van The Grass Company (twee in Den Bosch, twee in Tilburg) had verdiend. Thailand pakte hem op nadat het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland had aangedrongen op hulp voor een eigen strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken en belastingontduiking.

De Nationale Ombudsman oordeelde in maart vorig jaar dat de Nederlandse politie en justitie onzorgvuldig hebben gehandeld. In april drong de Tweede Kamer er bij Grapperhaus op aan zich in te zetten om Van Laarhoven naar Nederland te krijgen.

‘Einde aan nachtmerrie’

D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die zich de afgelopen jaren inzette voor het lot van Van Laarhoven, is ‘opgelucht dat er een einde komt aan deze nachtmerrie voor Johan van Laarhoven’. ,,Ik ben erg blij voor zijn moeder, broer en de rest van de familie dat hij nu na meer dan vijf jaar in een Thaise cel in het vliegtuig zit naar Nederland. Ik hoop dat ik hem vandaag of binnenkort de hand kan schudden.”

Door de autoriteiten van beide landen is volgens minister Grapperhaus afgelopen maanden ‘voortvarend gewerkt’ aan de overbrenging van Van Laarhoven. ,,Ik ben de Thaise autoriteiten bijzonder erkentelijk dat binnen de kaders van wetgeving van beide landen zorgvuldig en zo snel als mogelijk is geregeld dat de heer Van Laarhoven naar Nederland kan komen om hier de rest van zijn straf uit te zitten’’, aldus de minister.

De tientallen jaren cel die hem in Thailand werden opgelegd zijn omgezet naar het Nederlandse maximum, te weten tien jaar en acht maanden. Daar wordt zijn tijd in de Thaise gevangenis vanaf getrokken. Grapperhaus: ,,Conform de regels rond strafoverdracht wordt de heer Van Laarhoven na aankomst in Nederland naar een gevangenis overgebracht, alwaar hij volgens geldende procedures de mogelijkheid heeft om contact te hebben met familie en/of anderen en bezoek kan krijgen.”

Ombudsman

De Nationale ombudsman stelde vorig jaar maart vast dat Nederlandse instanties onzorgvuldig hebben gehandeld bij een rechtshulpverzoek aan Thailand rond de Tilburgse coffeeshophouder. Ombudsman Reinier van Zutphen verweet de Nederlandse politie, Openbaar Ministerie en ministerie van Justitie en Veiligheid nalatig te zijn geweest.

,,De Nationale ombudsman bevestigt onomwonden wat wij al jaren zeggen: een Nederlandse zakenman en zijn vrouw zijn door Nederland met list en bedrog de Thaise cel in gesjoemeld”, reageerde Spong toen. De Thaise echtgenote van Van Laarhoven ging voor ruim 11 jaar de gevangenis in. Omdat ze geen Nederlandse is, wordt zij niet uitgeleverd.

Overlap

De strafzaak waarin Van Laarhoven in Thailand is veroordeeld, blijkt overigens een gedeeltelijke overlap te hebben met de strafzaak in Nederland waarin hij de hoofdverdachte is. Volgens zijn advocaat heeft dat te maken met een deal die eerder tussen de Nederlandse en Thaise autoriteiten is gesloten.

,,Het Openbaar Ministerie verzond allerlei rechtshulpverzoeken naar Bangkok maar kreeg niet snel genoeg antwoord. Toen hebben ze een brandbrief gestuurd met het verzoek in Thailand een zaak tegen hem te openen”, stelt de raadsman.

In de deal die daarna werd gesloten, kwamen de twee landen volgens Spong overeen dat Nederlandse justitie de witwaszaak zou doen ‘voor zover die voornamelijk in Europa had plaatsgevonden en het Thaise OM voor zover die in Thailand plaatshad’. Van Laarhoven had in het Zuidoost-Aziatische land vastgoed gekocht.

The Grass Company

Van Laarhoven werd in 2014 gearresteerd en veroordeeld tot ruim honderd jaar cel voor witwassen van drugsgeld. Dat werd later teruggebracht tot 75 jaar, waarvan hij er zeker 20 zou moeten uitzitten. In Nederland wordt Van Laarhoven verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie en witwassen. Hij is de oprichter van de Brabantse coffeeshopketen The Grass Company.

Spong stelt dat Van Laarhoven formeel nog een deel van zijn Thaise straf moet uitzitten, ‘maar dat gaat niet gebeuren‘. ,,Eén jaar Thaise gevangenisstraf telt voor twee, drie of vier jaar in Europa.”