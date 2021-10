Colombia steriliseert nijlpaarden van beruchte drugsbaron Pablo Escobar

Zo raakte vastgoedfa­mi­lie Kroonen­berg verzeild in de vete van ‘zwart schaap’ Gordon F.

13:01 De Kroonenberg Groep, een van ’s lands grootste particuliere vastgoedbezitters, is verzeild geraakt in een hoog opgelopen conflict waarmee zich aan weerszijden zware criminelen bemoeien. Over en weer zijn aangiftes van afpersing en bedreiging gedaan.