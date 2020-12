Colombia vernietigt recordhoeveelheid cocagewassen

Nederlan­der in Colombia opgepakt, Suriname vraagt om uitleve­ring

23 december Een Nederlander die ervan wordt verdacht dat hij een netwerk cocaïnesmokkelaars aanstuurt, is deze week opgepakt in Colombia, meldt Crimesite op basis van lokale media. Verdachte Francis Anthony de P. wordt in Suriname bovendien gezocht in verband met een moord. Paramaribo heeft de autoriteiten in Bogotá om uitlevering van De P. gevraagd.