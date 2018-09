Commissie bekijkt vierde beschuldiging Kavanaugh

Volgens een nog anonieme klacht in een brief die was gestuurd aan de Republikeinse senator Cory Gardner, zou Kavanaugh in de buurt van Washington in 1998 een vrouw waarmee hij uit was fysiek hebben belaagd terwijl hij beschonken was, meldt NBC uit de brief en van mensen rond de zaak.



De briefschrijfster beschrijft een avond van haar eigen dochter, Kavanaugh en enkele andere vrienden. ,,Er waren minstens vier getuigen, onder wie mijn dochter", schrijft ze zonder namen te noemen. Het slachtoffer zou anoniem willen blijven.