Commissie belooft ‘explosief nieuws’ in hoorzitting over aanval Capitool

Het dak gaat eraf in het Huis van Afgevaardigden, voorspelde Jamie Raskin, een van de Congresleden die al elf maanden bezig is met een diepgravend parlementair onderzoek naar 6 januari 2021. Toen vochten aanhangers van Donald Trump en extremisten zich een weg naar de vergaderzalen in het Capitool in een poging te voorkomen dat het verlies van Trump in de presidentsverkiezingen officieel werd.