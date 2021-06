Commissie VS onderzoekt afluisteren van journalisten door regering Trump

Volgens voorzitter Jerry Nadler van de commissie is het mogelijk dat de gevallen die onlangs bekend zijn geworden individuele gevallen zijn. De incidenten zouden echter “ernstige constitutionele zorgen en zorgen over de scheiding der machten oproepen”. Het Congres moet het voor het ministerie van Justitie “extreem moeilijk” of onmogelijk maken om volksvertegenwoordigers of journalisten te bespioneren, aldus Nadler.

Volgens berichten in de media heeft het ministerie van Justitie tijdens de ambtstermijn van Trump in het geheim telefoongegevens verkregen van verslaggevers en toegang gehad tot gegevens van verschillende Democratische parlementsleden. Als de regering-Trump op systematische wijze de politieke oppositie op de korrel heeft genomen, dan moet de volledige omvang van dit “machtsmisbruik” worden blootgelegd en moeten de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen, legde Nadler uit.

Consequenties

De Amerikaanse minister Merrick Garland van Justitie beloofde maandag opheldering over en consequenties voor de spionage van parlementsleden. Het ministerie van Justitie maakte ook bekend dat Garland maandag vertegenwoordigers van media als The New York Times, The Washington Post en CNN heeft ontmoet. Er werd gesproken over de noodzaak van nieuwe regels.

Het ministerie herhaalde ook dat het in het geval van een onderzoek naar de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie in de toekomst geen toegang meer heeft tot de gegevens van journalisten om informatie over hun bronnen te achterhalen.