Commissie wil stafchef Trump vervolgen omdat hij weigert te getuigen over bestorming Capitool

De zeven Democraten en twee Republikeinen in de commissie gingen unaniem akkoord met een rapport om Meadows te vervolgen voor zijn weigering volledig mee te werken aan het onderzoek. Het hele Huis van Afgevaardigden moet er vervolgens over stemmen.

De voormalig stafchef zou aanvankelijk verschijnen voor de parlementaire commissie, maar liet via zijn advocaat weten dat niet meer van plan te zijn. De voorzitter en vicevoorzitter van de commissie klaagden dat Meadows wel allerlei relevante informatie verstrekt in een nieuw boek ‘dat hij nu promoot en aan het verkopen is’.

,,Welke erfenis hij ook dacht achter te laten in het Huis, dit is nu zijn erfenis’’, zei commissievoorzitter Bennie Thompson over het voormalige Republikeinse congreslid uit North Carolina. ,,Zijn voormalige collega’s die hem nu strafrechtelijk willen vervolgen, omdat hij geen vragen wil beantwoorden over een brute aanval op onze democratie. Dat is zijn erfenis.’’

Getuigenis van groot belang

De parlementaire commissie maakte maandag bekend dat Meadows een dag voor de aanval op het Capitool in een e-mail had geschreven dat de nationale garde paraat zou staan om pro-Trump-demonstranten te beschermen. De e-mail was volgens de commissie een van de zaken waarover zij hem had willen ondervragen. Ook zou hij Trump hebben geholpen met zijn inspanningen om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken.

De getuigenis van Meadows wordt van groot belang geacht, omdat hij destijds de belangrijkste assistent van Trump was, en bij hem in het Witte Huis was toen de relschoppers het Capitool binnendrongen. Volgens de commissie zou hij in die hectische uren zijn bestookt met sms-jes van mensen die dichtbij Trump stonden, om hem te bewegen in actie te komen.

Enkele daarvan werden maandag door de commissie gedeeld. Zo zou Trump Jr. hebben gezegd: ,,Hij moet dit veroordelen... zo snel mogelijk. De tweet van de Capitol Police is niet genoeg.’’ Meadows zou daarop hebben gereageerd met: ,,Ik doe er alles aan. Ik ben het ermee eens.’’ En Fox News-presentator Laura Ingraham sms-te: ,,Mark, de president moet de mensen in het Capitool vertellen dat ze naar huis moeten gaan... dit doet ons allemaal pijn... hij vernietigt zijn nalatenschap.’’

Het Huis van Afgevaardigden zou al deze week de aanbeveling van de commissie in stemming kunnen brengen. Vervolgens moet het ministerie van Justitie dan beslissen of er vervolging zal worden ingesteld.