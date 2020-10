Commotie in Spanje: ministers vieren een dag na noodtoestand alweer feest

In Spanje is landelijke verontwaardiging ontstaan over een drukbezochte bijeenkomst in een restaurant in Madrid, waarbij tientallen politici, topbestuurders en sportdirecteuren aanwezig waren. Dat gebeurde een dag nadat premier Pedro Sánchez de noodtoestand voor het land afkondigde. Op foto’s die op sociale media circuleren, valt te zien dat een deel van de bezoekers geen mondkapje draagt.

De Spaanse kranten pakken groot uit met het schandaal. Een woordvoerder van de regering neemt de kritiek serieus. ,,We zijn ons ervan bewust dat we een voorbeeld moeten zijn voor het volk.”

Vijfjarig jubileum

De Spaanse premier Pedro Sánchez kondigde zondag een noodtoestand af in een poging de stijgende coronavirusinfecties te beteugelen. De noodtoestand geeft de Spaanse regio’s, die over hun eigen gezondheidsaangelegenheden beslissen, de bevoegdheid om bedrijven aan banden leggen en andere activiteiten beperken, zoals het samenkomen in groepen binnen en buiten het huis.

Met het oog op de noodtoestand valt de bijeenkomst, georganiseerd door de Spaanse krant El Español, dat haar vijfjarig bestaan vierde, helemaal verkeerd. Diverse prominente figuren uit het bedrijfsleven en de politiek waren aanwezig in het superdeluxe restaurant Casino de Madrid, onder wie Salvador Illa (minister van Volksgezondheid), Margarita Robles (minister van Defensie), Juan Carlos Campo (minister van Justitie) en José Manuel Rodríguez Uribes (minister van Cultuur).

Zelfreflectie

Op sociale media als Facebook en Twitter circuleren diverse foto’s van het evenement, met tientallen gasten die in een overdekte locatie op het diner wachten. Een deel van de aanwezigen draagt geen mondkapje. Critici vinden het onbegrijpelijk dat diverse prominente figuren genieten van een sociaal evenement, terwijl het land enkele uren daarvoor onder strengere maatregelen is geplaatst.

Volgens María Jesús Montero, een woordvoerder van de regering, voldeed het evenement aan alle ‘protocollen’ die zijn opgesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar, zo vulde ze aan, moet de regering in toekomstige gevallen zorgvuldiger en voorzichtiger omspringen met de situatie in het land, om zo verkeerde interpretaties te voorkomen. ,,Het evenement voldeed aan alle regels, maar nadat we zagen op wat voor een manier erover is bericht, is het tijd voor zelfreflectie. We zijn ons ervan bewust dat we een voorbeeld moeten zijn voor het grote publiek. We willen niet het onderwerp zijn van dit nieuws.”

Voldoende afstand

Ondertussen haalt Pedro J. Ramírez, de hoofdredacteur van El Español en een van de organisatoren van het evenement, op Twitter boos uit naar criticasters. Hij spreekt van een ‘modelevenement’. ,,Pas op voor zelfingenomen leugens, fanatisme en afgunst. Tachtig mensen woonden de EL ESPAÑOL-awards bij in het Casino de Madrid, met een bezetting van 33 procent.”

In een verklaring benadrukt de Spaanse krant dat de ruimte voldoende geventileerd was en dat er voortdurend afstand werd gehouden, zowel tussen de gasten als tussen de neergezette tafels. Het evenement was om 22.45 uur afgelopen. Om elf uur hadden alle bezoekers het restaurant verlaten. ,,Dat was een uur voor het begin van de avondklok die was afgekondigd door Madrid”, stelt de krant.

Corona in Spanje

Spanje legde in het begin van de pandemie een van de zwaarste lockdowns op en versoepelde vervolgens de maatregelen tijdens de zomer. Maar net als veel andere Europese landen is het de afgelopen weken in een tweede golf geraakt en heeft het nu een van de hoogste aantallen besmettingen in West-Europa. Het totale aantal gevallen is vrijdag gestegen tot 1.046.132, terwijl het dodental de 35.000 nadert.

