Compleet politiekorps Mexicaanse plaats ontslagen: ‘Een bolwerk van criminele bendes’

Bolsonaro moet vervolgd worden voor moord, vindt Braziliaan­se senaatscom­mis­sie

19 oktober President Jair Bolsonaro moet vervolgd worden voor moord wegens zijn wereldwijd bekritiseerde aanpak van de coronapandemie in Brazilië. Dat is de conclusie van een vernietigend rapport, ingediend door een onderzoekscommissie van de Braziliaanse senaat. Over het bijna 1200 pagina’s tellend rapport wordt volgende week gestemd. De bevindingen kunnen tot die tijd nog worden aangepast.