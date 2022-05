Complotdenker Micha Kat ruziet op dag 2 weer met Noord-Ierse rechter: ‘Houd uw mond!’

Complotdenker en verdachte van meerdere bedreigingen Micha Kat stond vanmorgen weer even voor de rechter in Noord-Ierland vanwege zijn mogelijke uitlevering naar Nederland. Het werd opnieuw - net als gisteren - bekvechten tussen Kat en de rechter: ,,Ik heb heel belangrijk nieuws,” riep Kat. ,,Stop met mij onderbreken,” zei de rechter die af en toe wanhopig naar het plafond keek.

Kat eiste vier weken uitstel van zijn zaak, net toen de rechter zei dat het binnen twee weken gebeurd moet zijn. ,,Ik ben 1,5 jaar geleden gearresteerd. Er was steeds uitstel vanwege ‘rampen’ in de rechtbank. Het kan dus niet zo zijn dat er dan nu ineens haast is,” riep Kat.

Meerdere keren probeerde Kat, dwars door de pratende rechter heen, te roepen dat hij ‘zeer belangrijk nieuws heeft’ wat zijn zaak ‘in het hart’ raakt. Wat dat nieuws is bleef geheim, want de rechter riep hard terug: ,,Meneer Kat, houd uw mond! We gaan de zaak niet inhoudelijk behandelen nu.”

‘Heeft u mijn eigendom vernietigd?’

Daarop eiste Micha Kat zijn ‘visitekaartjes’ terug van de rechter, waarop staat dat hij journalist is (wat hij ooit was). Eerder had hij ze als ‘bewijs’ aan de rechtbank gegeven. De rechter had de kaartjes niet op zak en dus begon Kat weer te schreeuwen: ,,Ik eis ze terug. Meneer de rechter, geef terug! Het is mijn wettig eigendom. Rechter! Heeft u mijn eigendom vernietigd?” De rechter keek maar weer eens weg en sprak er dwars doorheen met de mededeling dat we de 24ste verder gaan.

Micha Kat (59) zit al maandenlang vast in Noord-Ierland, wachtend op de rechtszaak over zijn uitlevering naar Nederland waar hij zal worden vervolgd voor diverse bedreigingen en opruiing. Omdat hij zich in Noord-Ierland niet aan de voorwaarde hield om zich stil te houden op sociale media, werd hij tot tweemaal toe gearresteerd en zit hij vast.

Gisteren eiste hij dat hij door een zelf gekozen advocaat vertegenwoordigd mag worden, eentje van het kantoor Phoenix Law, dat gespecialiseerd is in mensenrechten. Een andere, toegewezen advocaat accepteerde Kat niet.

Vandaag was er - via een videoverbinding - inderdaad een advocaat van Phoenix Law bij. Omdat die zich nog moet voorbereiden wordt de zaak opnieuw uitgesteld, in elk geval tot 24 mei, maar de inhoudelijke behandeling zal waarschijnlijk later zijn. Het Openbaar Ministerie in Den Haag, dat Kat wil vervolgen, ziet het op de videoverbinding elke keer met lede ogen aan.

Kat wordt in Nederland gezocht voor het beledigen en bedreigen van meerdere mensen, onder wie RIVM-directeur Jaap van Dissel, journalisten en rechters. Bedreigingen die justitie in Nederland zeer serieus neemt. Dat gebeurde onder meer via filmpjes op het onlineplatform Red Pill Journal, die hij samen met Wouter Raatgever en Joost Knevel maakte. Ook die twee zitten inmiddels al enige tijd vast. Tijdens internetuitzendingen beschuldigden ze de RIVM-bestuurder en de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk onder meer van satanische pedoterreur en rituele kindermoorden.

Kat moet in Nederland ook nog een celstraf van zes maanden uitzitten vanwege een eerdere veroordeling voor smaad en laster. De maanden die hij nu vast zit in Noord-Ierland gaan straks van zijn eventuele straf in Nederland af.

