Complotdenkers in centrum van de macht

Ze liet het vallen alsof het niets was, in het vluchtige praatje dat we maakten langs een snelweg in Texas: dat 9/11 een inside job was. Dixie Bollin, een vijftiger met indrukwekkend heldere blauwe ogen en vier volwassen zonen, verkoopt vlaggen in de berm bij een benzinestation. Toen ik langsreed en stopte om het assortiment te bekijken, zwaaide ze vrolijk en raakten we aan de praat. Een van haar best verkopende producten was de omstreden vlag van de zuidelijke staten die in de Amerikaanse burgeroorlog de slavernij wilden behouden. Dat laatste was niet waar, volgens Dixie, zoals in haar ogen wel meer niet waar was.