Congo heet Belgisch koningspaar welkom met spandoek voor overleden koning en koningin

‘Welkom in Katanga aan het koningskoppel’, staat er te lezen op een van de spandoeken langs de kant van de weg. Alleen werden niet onze huidige vorsten Filip en Mathilde welkom geheten, maar koning Boudewijn en zijn echtgenote Fabiola - die allebei overleden zijn. Het is niet zo dat de inwoners oude spandoeken hergebruikt hebben, volgens een Belgische verslaggever in Congo gaat het wel degelijk om een foutje.

Dansend onthaald

Geen excuses

Naar het eerste bezoek van Filip en zijn vrouw Mathilde aan de voormalige kolonie was met spanning uitgekeken. De koning sprak eerder in een brief aan de Congolese president zijn spijt uit over de wandaden die de Belgen in de koloniale periode in het Centraal-Afrikaanse land begingen. Misschien zou hij daar, nu België zijn verleden 62 jaar na de Congolese onafhankelijkheid meer en meer onder ogen ziet, verontschuldigingen aan toevoegen, dachten sommigen. Maar zo ver ging Filip woensdag in een toespraak in de hoofdstad Kinshasa niet.