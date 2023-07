Congolese legerbaas ‘Terminator’ moet 27 miljoen betalen aan slachtoffers van zijn schrikbewind

Ntaganda, bijgenaamd ‘Terminator’, stond in 2002 en 2003 aan het hoofd van een gewapende groepering in de delfstofrijke provincie Ituri. Er vonden onder zijn leiding talloze moordpartijen en verkrachtingen plaats. Ook rekruteerde hij kindsoldaten. Onder zijn terreurbewind vielen honderden burgerdoden en sloegen duizenden mensen op de vlucht.

Berekening herstelbetalingen

Vorig jaar verwezen rechters van het ICC in hoger beroep het bedrag aan schadevergoeding voor de slachtoffers van de Congolese militieleider terug voor herziening. Een van de redenen hiervoor was een gebrek aan onderbouwing. De lagere ICC-instantie had indertijd herstelbetalingen toegekend van in totaal 30 miljoen dollar (toen ruim 30 miljoen euro). Volgens de beroepskamer was echter onduidelijk hoe dat bedrag was berekend en welke oorlogsslachtoffers in aanmerking kwamen.

Ntaganda werd in 2019 in Den Haag al veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Democratische Republiek Congo (DRC). In hoger beroep werd dat vonnis bekrachtigd. Zijn proces begon in 2015, twee jaar nadat hij zich had aangegeven bij de Amerikaanse ambassade in Rwanda.

De ‘carrière’ van ‘Terminator’ Ntaganda

Bosco Ntaganda werd geboren in Rwanda en maakte carrière binnen de Tutsi-rebellen van het RPF, dat in 1994 aan de macht kwam in Kigali. Later kwam hij terecht in Congo. Kort na de eeuwwisseling was Ntaganda er adjunct van de stafchef van de rebellenbeweging UPC (Unie van Congolese Patriotten). Volgens de aanklagers pleegde Ntaganda daar niet alleen zelf moorden, verkrachtingen, seksuele slavernij en gebruikte hij kindsoldaten, maar beval hij zijn troepen ook om hetzelfde te doen. In 2006 werd het eerste aanhoudingsbevel tegen Ntaganda uitgevaardigd.

Later werd hij benoemd tot generaal in het Congolese leger, tot hij in 2012 met een paar honderd soldaten deserteerde en clashte met het Congolese regeringsleger.