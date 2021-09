Conservatieve Noorse regering weg na verkiezingsnederlaag

Biden bezoekt rampplek­ken op twintigste gedenkdag 9/11

11 september De Amerikaanse president Joe Biden is begonnen aan zijn bezoek aan de drie rampplekken van de aanslagen van 11 september 2001. Samen met zijn vrouw Jill arriveerde Biden bij een herdenkingsceremonie bij Ground Zero in New York, de plek waar het World Trade Center stond.