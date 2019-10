Conservatieven dreigen Lagerhuis elke keer om verkiezingen te vragen

Jager schiet hert neer, maar het dier slaat daarna keihard terug

10:39 Een ervaren jager schoot in een bos in de Amerikaanse staat Arkansas een hert dood. Althans, dat dacht hij. Toen hij even later bij het roerloze dier ging kijken, bleek het dier nog in leven. De jager werd meerdere malen gespietst met het gewei en overleed dezelfde dag.