Conservatieven vinden terugtreden Johnson ‘de juiste beslissing’

Ze vinden dat Johnson de juiste beslissing heeft genomen en dat het land nu door kan. De minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss onderschrijft die mening. Ze denkt dat het nu tijd is voor ‘rust en eenheid’ om te kunnen regeren totdat er een nieuwe leider is gevonden.



Parlementslid Tom Tugendhat was de eerste die zichzelf in januari al beschikbaar stelde om Johnson op te volgen en is blij dat Johnson nu opstapt. Hij prijst Johnson om zijn beleid tijdens de brexit, de pandemie en de oorlog in Oekraïne, maar noemt het toch een goed besluit om nu op te stappen. Volgens de peilingen is Tugendhat een van de kanshebbers bij de leiderschapsverkiezingen.