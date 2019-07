Conservatieven winnen Griekse verkiezingen

Tweestrijd

Zowel Nieuwe Democratie als Syriza deed het iets beter dan de peilingen hadden voorspeld. Derde partij werd het sociaal-democratische Kinal, met ongeveer 8 procent. Daarmee zijn de verkiezingen uitgelopen op een echte tweestrijd. Inzet was het beleid van de afgelopen vier jaar. Premier Tsipras ging de verkiezingen in met het verhaal dat hij degene is die Griekenland uit de crisis heeft geleid. Het land is immers niet meer afhankelijk van miljardenleningen van internationale geldschieters, die Athene alleen kreeg in ruil voor harde bezuinigingen.

Moord en geweld

Opvallend is dat het erom spant of het extreem-rechtse Gouden Dageraad terugkeert in het parlement. De partij werd bij de vorige verkiezingen nog derde, maar zweefde gisteravond rond de kiesdrempel. De complete partijtop wordt vervolgd in verband met onder meer de moord op een rapper en het aanzetten tot geweld tegen migranten. Wel komt er vrijwel zeker een nieuwe ultranationalistische partij in het parlement, met de naam Griekse Oplossing. Die trok kiezers over de streep met onder meer de belofte een muur te bouwen op de grens met Turkije en daar mijnenvelden aan te leggen.