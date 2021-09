Contant betalen, traag internet en slecht bereik: zo modern is Duitsland niet

Weer naar school en dus naar Rome of Berlijn! (Maar zo makkelijk gaat dat niet)

13 september Veel scholieren in deze regio moeten het nog even zonder excursies naar het buitenland doen. In elk geval dit kalenderjaar begint een deel van het voortgezet onderwijs nog niet aan zo’n trip. Toch zijn er ook scholen die al voldoende mogelijkheden zien. ,,In oktober naar Rome.’’