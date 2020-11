Corona houdt huis in top orthodoxe kerk, de ene na de andere hoge geestelijke overlijdt

De 90-jarige patriarch Irinej stierf vrijdag in het ziekenhuis in Belgrado aan het virus. Begin deze maand had hij nog de uitvaart geleid van de hoogste kerkelijk leider van Montenegro, die óók aan corona was overleden. Voor die dienst kwamen tienduizenden mensen bijeen, zonder afstand te houden of mondkapjes te dragen. Montenegro kent al tijden het hoogste aantal besmettingen per hoofd van de bevolking van Europa. Drie dagen daarna lag patriarch Irinej zelf in het ziekenhuis.