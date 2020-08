Corona of niet: er staan monsterfiles op de Europese wegen

Corona of niet, op de drukste dag van het jaar hebben veel wegen te maken met monsterfiles. Auto's staan op veel Europese wegen bumper aan bumper. En het lijkt erop dat de Fransen dit jaar lekker in eigen land vertoeven. ,,Tussen Lyon en Marseille staat het verkeer muurvast, deels door Franse toeristen’’, zegt ANWB-woordvoerder Arnout Broekhuis. ,,De route naar Spanje is juist opvallend rustig, een enorm contrast met andere jaren.’’

Mensen gaan volgens de ANWB nog steeds massaal op vakantie, maar blijven veel vaker in eigen land. Daarom zijn het in Frankrijk vooral de wegen richting de westkust en de middellandse zee waar het dringen geblazen is. ,,Op de befaamde Autoroute du Soleil is de drukte niet anders dan andere jaren, deels dus omdat Fransen huiverig zijn om naar landen als Kroatië en Spanje af te reizen’’, zegt Broekhuis. Het oponthoud bedraagt er twee tot drie uur, weet de ANWB. ,,Pas rond het middaguur wordt het daar rustiger.’’

Wat verder opvalt is de zeldzame rust op de A9 tussen Frankrijk en Spanje. ,,Leeg is misschien overdreven, maar daar is het extreem rustig’’, vertelt Broekhuis. ,,Een zeldzaamheid. In andere jaren sta je daar soms twee tot drie uur stil in de verzengende hitte.’’

In het zuiden van Duitsland krijgt de deelstaat Baden-Württemberg vakantie en vanuit Beieren vertrekt een tweede golf vakantiegangers. In Zwitserland staan lange files voor de Gotthardtunnel in de A2. ,,De wachttijden kunnen oplopen tot bijna twee uur’’, weet Broekhuis.

Vijf uur oponthoud richting Slovenie

Slovenië is als vakantiebestemming steeds meer in zwang. Dat blijkt ook uit de ellenlange file op de A11, de route via de beruchte Karawankentunnel tussen Oostenrijk en Slovenië. ,,Vooral Duitsers en Oostenrijkers gaan graag naar Slovenië’’, meent de woordvoerder. ,,Zeker nu Kroatië voor veel landen oranje gekleurd is.’’ Volgens de ANWB sta je op de A11 gemiddeld vijf uur in de file. Deels komt dat omdat heel streng wordt gecontroleerd en getemperatuurd om te zien of mensen corona hebben. ,,Maar tussen 12 en 13 uur vanmiddag beleeft deze route het hoogtepunt, daarna zal het ook hier wat rustiger worden’’, verwacht Broekhuis.

Automobilisten moeten vooral rekening houden met de extreem hoge temperaturen, waarschuwt de ANWB. In Nederland valt het nu mee, maar het kwik tikt in midden-Duitsland 35 graden aan. En verder richting Italië is het zo'n 37 tot 38 graden. Broekhuis: ,,Als je de hitte wilt mijden, dan kan je beter morgen of overmorgen vertrekken, vanaf morgen is het ook in die landen een stuk koeler namelijk.’’ Wie toch eerder vertrekt, wordt geadviseerd om zich goed te wapenen tegen de hitte. Dat betekent voldoende water mee, maar ook vaker even te stoppen. ,,Het is heel verraderlijk om uit een gekoelde auto te stappen, die broeierige hitte in.’’

Ook op 8 en 15 augustus verwacht de ANWB monsterfiles op de Europese wegen. Dat komt dan deels door de vele terugkerende vakantiegangers.